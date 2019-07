Tours : Où voir le feu d'artifice du 14 juillet et comment être au plus près?

Des dizaines de milliers de personnes vont se masser comme chaque année auprès du pont Wilson à Tours pour le feu d'artifice du 14 juillet. Les mesures de sécurité et le plan de circulation sont reconduits cette année.

Indre-et-Loire, France

Des dizaines de milliers de personnes vont converger dimanche 14 juillet au soir vers le haut de la rue Nationale à Tours pour le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Tiré depuis l'île Simon dès 23h, il va durer 21 minutes. Il va évidemment occasionner des perturbations. Le stationnement est interdit toute la journée sur une partie du quai de Portillon, place Choiseul, rue Constantine, et entre la fac des Tanneurs et la bibliothèque. Les camions de la fourrières enlèvent les véhicules dès 7h du matin. La circulation est par ailleurs interdite dès 21h, jusqu'à 0h30 aux abords de la place Anatole France, entre le pont Mirabeau et le pont Napoléon côté centre-ville. De l'autre côté, la circulation est aussi bloquée aux abords de la place Choiseul.

Mise en fourrière des véhicules dans le périmètre interdit dès 7h du matin

Même les piétons sont contraints ce 14 juillet au soir. Seules 5.000 personnes peuvent aller sur le Pont Wilson. "Après l'attentat de Nice, la jauge avait été réduite à 2.500 personnes" explique Olivier Lebreton, l'adjoint à la sécurité de la ville de Tours. "Cette année, nous l'augmentons à 5.000 personnes". Les autres devront regarder le feu d'artifice aux alentours. La ville va installer à nouveau des plots pour sécuriser le périmètre. Des fouilles de sacs seront organisées aux entrées du périmètre.

Des plots pour baliser le périmètre et des fouilles aux entrées

Le Tram sera aussi impacté. De 22h à 23h50, la circulation est interrompue entre les stations place Choiseul et Gare de Tours. Les tramways circuleront sur deux boucles comme ça arrive en cas de manifestation ou d'incident, de Vaucanson à place Choiseul au nord et de gare de Tours à Lycée Jean Monnet au sud.