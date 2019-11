Tours : plus de 200 personnes réunies place Jean Jaurès pour dire non aux racismes

Tours, France

Environ 200 personnes se sont réunies à Tours place Jean Jaurès ce samedi 9 novembre pour dire non au racisme. Un rassemblement porté par Ouassila Soum, adjointe à St-Pierre-des-Corps et membre de Génération.S. Des personnes de nombreuses origines et de toutes les religions mais aussi de tous les âges étaient présentes.

Au rendez-vous également, des représentants de partis politiques comme la France Insoumise ou encore le Parti socialiste tout comme de nombreuses associations mais aussi Cathy Munsch-Masset, 2ème vice-Présidente du Conseil régional notamment. Tous pour militer pour un meilleur vivre ensemble et dire non à la résurgence selon eux d'actes xénophobes.

"Combattons le racisme et l'islamophobie"

Le slogan "Stop islamophobie" est écrit en rouge sur les pancartes. Un message qui émeut beaucoup Fatima et sa fille de 13 ans notamment. Elles ont mis plus d'une heure de transports pour venir mais elles voulaient à tout prix être là. "Pour moi c'était une journée très importante et ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Je me sens vraiment stigmatisée (...) La haine augmente de plus en plus et c'est très dangereux ! En tant que musulmane, ça va dans le mauvais sens et j'ai vraiment peur" explique-t-elle.

Beaucoup de manifestants craignent une hausse des actes islamophobes © Radio France - Manon Derdevet

Une peur partagée par beaucoup de personnes selon Ouassila Soum. "Il y a quelques temps, nos compatriotes juifs étaient pris à partie, aujourd'hui ce sont nos compatriotes musulmans donc il est important de lutter contre toutes les formes de racismes" dit-elle. "On a l'impression d'être dans un climat de plus en plus délétère et violent. Il ne faut pas diviser mais il faut rassembler."

"On est là pour un vivre ensemble et un climat plus serein"

Pour les manifestants présents, ce rassemblement est un message fort. "On est là pour un vivre ensemble et un climat plus serein" raconte Fadila. "Il y a une scission qui est en train de se faire entre tous les Français et on commence à stigmatiser" s'inquiète-t-elle. Mais elle préfère rester optimiste, "je crois encore en nos valeurs et la mixité de ce rassemblement le prouve, on est fiers d'être Français !"