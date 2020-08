Tours : Plusieurs personnes verbalisées pour non respect du port du masque dans le centre ville

La police nationale d'Indre-et-Loire est sur le pont dans le centre ville de Tours pour s'assurer du respect du port du masque dans les zones dans lesquelles il est obligatoire.

Sur sa page Facebook, elle indique qu'une opération de contrôle du port du masque a eu lieu ce lundi 17 août après-midi dans le centre ville à Tours.

Une centaine de personnes a ainsi été contrôlée et plusieurs verbalisations dressées.

Pour rappel le port du masque est obligatoire à Tours depuis le 7 août notamment dans les zones piétonnes, comme la place Jean Jaurès, une partie de la rue Nationale, et les rues piétonnes du Vieux-Tours. Mais aussi le soir à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, sur les bords de Loire, le pont Wilson, et dans la partie haute de la rue Nationale.

D'autres contrôles seront effectués dans les prochains jours.