Tours, France

Il est habituellement fermé le mardi, mais avec le froid qui traverse en ce moment la Touraine, impossible de rester fermer pour Flora, la présidente de l'association : "On a toujours beaucoup de monde au café. On aimerait qu'il y en ait moins, car ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de nous, mais malheureusement..."

Un endroit au chaud jusqu'au début de soirée

Ce café associatif accueille depuis sa réouverture le 21 mai 2017 des sans-abri, des personnes qui n'ont nulle part où aller si ce n'est dans la rue. "Je viens ici car je sais qu'au moins, de 9h à 18h je ne suis pas dehors", explique Davy, qui dort dans la rue quand le 115 n'a pas de place d'hébergement d'urgence pour lui. "Oui, on est chaud, mais le plus important c'est qu'on discute, on se fait des connaissances. Quand on dort dans la rue, d'avoir des relations à la journée, ça permet de ne pas péter un câble", avoue Nassim, qui est sans-abri depuis six ans.

Dormir dehors par - 6 degrés

Mais dès 18h, le café fermera ses portes. Et pour Davy et Nassim, ce sera comme d'habitude : "Là on va appeler le 115, mais bon il y a une chance pour deux qu'il n'y ait pas de places pour nous. Donc quand il n'y a pas le choix..."

Lutter contre le froid, ils en ont désormais l'habitude : "Moi je mets double ou triple épaisseur, trois jeans, trois blousons, trois pulls.", explique Davy. "Moi, je me mets dans des endroits stratégiques, à l'abri du vent, comme des entrées de parkings souterrains, avec des cartons."

Le café associatif La Barque est ouvert de 9h à 18h du mercredi au dimanche.