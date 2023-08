Tours : pourquoi se baigner dans la Loire est-il plus dangereux qu'on ne le croit ?

Les baigneurs sont nombreux, chaque été, à se tremper les pieds dans la Loire au pied du pont Wilson, à Tours. Au lendemain de la noyade d'un jeune homme à cet endroit - et un mois après celle, mortelle, d'un adolescent de 16 ans au même endroit , ce pompier tourangeau détaille pourquoi le fleuve est interdit à la baignade.

ⓘ Publicité

Des trous de "cinq ou six mètres"

"La météo peut varier d'une semaine à l'autre et donc entraîne des fluctuations de niveau, commence Nicolas Laparliere, référent nautique pour les pompiers d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui la Loire est plutôt basse, malgré tout, il y a encore des trous qui peuvent atteindre cinq ou six mètres avec des différences de température qui peuvent créer un choc appelé thermodifférenciel, qui crée la noyade."

"Ensuite, comme c'est un fleuve sauvage, poursuit-il, les écoulements créent un drainage des îles du milieu qui créent ce que l'on appelle des "culs de grève". Sur les grands bancs de sable au milieu de la Loire, on s'aperçoit de différences de couleurs et, en fait, plus ils sont foncés, plus ils sont gorgés d'eau et donc meubles. Les gens peuvent se retrouver en difficulté sur ces fameux "culs de grève", tomber à l'eau et donc créer l'accident."

Les pompiers tourangeaux sont intervenus une vingtaine de fois pour venir en aide à des baigneurs l'été dernier (juillet et août) dans l'agglomération de Tours.

loading