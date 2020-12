Tours : premier weekend morose pour les 4 marchés de Noël

Pour respecter la jauge sanitaire, la ville de Tours a innové en créant cette année 4 marchés de Noël : place Anatole France, place de la Résistance, place Châteauneuf et boulevard Heurteloup. Des marchés beaucoup plus petits que le grand marché traditionnel du boulevard Heurteloup avec 40 chalets répartis d'un marché à l'autre. Le premier weekend a été très morose c'est-à-dire que la clientèle n'a pas été au rendez-vous.

Place de la Résistance et place Chateauneuf, l'ambiance est triste ce dimanche. Chaque place accueille une dizaine de chalets. Il pleut et les clients sont rares et si après deux jours d'ouverture, la majorité des commerçants reste optimiste, d'autres ne cachent pas leur déception comme cette commerçante qui tient un chalet de livres ésotériques et de sculptures décoratives

Une commerçante très déçue par le marché de Noël place Chateauneuf Copier

Place de la Résistance, Pascal qui propose ses miels récoltés à Fondettes garde l'espoir malgré cette morosité

Les gens, on sent que çà tire un peu, mais c'est normal, après çà va être la précipitation sur les deux derniers weekends, ils vont se lâcher et on n'aura pas assez de miel! -Pascal, apiculteur

Cette cliente semble satisfaite de l'existence de 4 marchés de Noël au lieu d'un marché unique traditionnel

On a déjà fait deux marchés avec mon fils, cela fait un petit parcours dans la ville, c'est rigolo

Direction place Chateauneuf où l'on rencontre Pierre qui tient "La carriole ensoleillée" et vend des épices. "Il ne faut pas sombrer dans le pessimisme", dit-il

Les Tourangeaux sont surpris par ces marchés éclatés, moi je trouve l'idée excellente de faire se promener les gens et d'avoir somme toute une ambiance "cosy" -Un vendeur d'épices et d'herbes aromatiques

Chacun attend avec plus ou moins d'impatience le retour d'une clientèle qui se fait désirer, en priant aussi pour que chaque weekend ne soit pas perturbé par des manifestations. Les 4 marchés de Noël sont fermés en semaine, ils n'ont l'autorisation d'ouvrir que les weekends jusqu'à Noël.