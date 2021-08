Tours : près de 2.000 personnes manifestent contre le pass sanitaire

Pour le quatrième samedi de manifestation, ils étaient environ 2.000 personnes à manifester dans les rues de Tours contre l'instauration du pass sanitaire. Une manifestation calme, marquée par les slogans "Liberté" et "Résistance".

Les samedis se suivent et se ressemblent à Tours. Ce 7 août et pour quatrième samedi consécutif, une manifestation contre le pass sanitaire s'est déroulée dans le centre-ville. Au départ de la place Jean-Jaurès, ils étaient environ 2.000 personnes selon la préfecture, un chiffre similaire au week-end précédent.

La manifestation s'est déroulée dans le calme. Malgré l'élargissement du pass sanitaire dans différents lieux dès lundi 9 août, de nombreux slogans tels que "Liberté ! Résistance !" ou encore "Le pass sanitaire ? On n'en veut pas !" ont été criés en boucle dans les rues tourangelles.

L'un des manifestants, souhaitant rester anonyme, y voit leur dernier recours. "On nous écoute pas donc pour se faire entendre, on est obligé de manifester, et même si la loi est passée, il faut continuer à se battre", estime-t-il.