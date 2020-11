Tours : près de deux cent personnes réunies devant la cathédrale pour demander le retour de la messe

Ils étaient nombreux à s'être déplacés jusqu'au parvis de la cathédrale de Tours, ce dimanche 15 novembre. Malgré le temps gris et les quelques rafales de vents, près de 200 catholiques sont venus réclamer de pouvoir continuer à célébrer la messe. Sous l’œil vigilant de la police, les organisateurs ont expliqué l'importance de la cérémonie qu'est la messe, avant de réciter des prières. Quelques chants s'en sont suivis. Ce rassemblement avait surtout pour but de dénoncer l'illogisme de cette interdiction.

"Aujourd'hui, on ne peut pas célébrer la messe, mais on peut aller dans les supermarchés ou à Leroy Merlin" explique Dominique, venu soutenir le mouvement. "Ce n'est pas juste de nous priver de cette cérémonie" appuie Cécile, venue avec ses enfants. Pour ces croyants, la messe est essentielle. Ils estiment avoir le droit de pouvoir la célébrer, en plein air s'il le faut et en respectant strictement les consignes sanitaires.

"On ne nous fera pas taire"

Après un temps de prière, plusieurs chants ont donc démarré. Des chants qui ont déplu aux forces de l'ordre présents devant la cathédrale et qui ont invité les organisateurs à les faire cesser. Le ton est alors monté et plusieurs cri de colère se sont fait entendre. "On ne nous fera pas taire", "_On a le droit de chante_r" ou encore plusieurs "Macron démission" ont ainsi été prononcés. Après un moment de tension, le groupe s'est finalement dissout. Mais les organisateurs ont prévenu, des rassemblement du genre pourrait se répéter si la messe n'était pas de nouveau autorisée.