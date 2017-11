Tours : retour du NASCAR et nouvelles polémiques

Retour du NASCAR en 2018 à Tours ! Le NASCAR, c'est cette course automobile européenne arrivée dans notre ville en 2012. Tours est la seule ville française à accueillir l'événement. Ce sera le 30 juin et le 1er juillet prochain. Et cette annonce crée des polémiques.

La course n'avait pas eu lieu l'été dernier. La principale explication : organiser une course automobile à Tours, ça n'attire pas forcément les foules. D'autant que la course, qui a lieu ici depuis 2012 a été dissociée de l'American Tours festival en 2015. À partir de cette année-là, l'affluence n'a fait que chuter d'année en année.

Peu de spectateurs pour un coût aussi élevé, ça fait tache. Pour construire le circuit (un circuit ovale de 600 mètres de long et de 20 mètres de larges), la ville a dû débourser 830 000 euros. Depuis deux ans, elle perdait 100 000 euros par édition de la course.

Une polémique avec certains élus

Mais comme la ville et le NASCAR sont liés par un contrat jusqu'en 2019, la course doit avoir lieu cette année. Au plus grand malheur notamment des élus écologistes de la ville, qui parlent de mauvaise nouvelle pour les contribuables tourangeaux, qui vont selon eux une nouvelle fois devoir payer les pertes futures de la course. Du coté des organisateurs, on est bien sûr beaucoup plus optimistes. Ils ont prévu quelques nouveautés par rapport aux années précédentes. Et ils le promettent : cette année, il y aura du monde.

La course se déroulera près du Parc des Expos le 30 juin et le 1er juillet prochain.

Les arguments des uns et des autres

Emmanuel Denis, conseiller municipal écologiste Copier