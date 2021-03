Tours : sans ascenseur depuis la mi-février, des locataires révoltés par la lenteur des réparations

Encore un peu de patience et s'en sera bientôt terminé du calvaire vécu par des locataires HLM du quartier Sanitas à Tours. Les résidents d'un immeuble de dix étages sont privés d'ascenseur depuis plus de deux semaines. La faute à une pièce défaillante de l'appareil "qu'il a fallu commander" explique Tours Habitat. Selon le bailleur social, l’ascenseur sera remis en service ce vendredi. Une bonne nouvelle qui ne calme pas pour autant l'exaspération des locataires.

120 marches à gravir pour aller chercher le pain

C'est devenu bien malgré lui une habitude. Chaque matin depuis plus de quinze jours, ce vieux monsieur doit gravir 120 marches rien que pour aller chercher son pain. Ce grand père de 75 ans habite "là haut, au dixième étage". Mais il est obligé de faire une pause à mi-chemin afin de reprendre son souffle : "Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal !" s'exclame-t-il dans un cri de colère.

Le bailleur Tours Habitat a informé ses locataires à l'entrée de l'immeuble. © Radio France - Hugo Charpentier

Comme lui, beaucoup de résidents de l'immeuble sont exaspérés, et même les plus jeunes comme Kenisha qui vit au 7e étage. "J'en peux plus de monter ces escaliers plusieurs fois par jour. Ça fait deux semaines que ça dure et ce n'est pas normal, il y a des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants" déplore cette jeune maman qui s'estime lésée : "Si on paye un loyer, si on paye des charges pour avoir un ascenseur c'est bien pour qu'il puisse fonctionner. C'est un bâtiment de dix étages, il fallait prévoir tous les cas de figures pour éviter ce genre de situation."

Si on paye des charges pour avoir un ascenseur, c'est bien pour qu'il puisse fonctionner

De son côté, Tours Habitat indique "comprendre l'impatience" des locataires et assure que la panne sera réparée ce vendredi. "C'est un cas spécifique, exceptionnel" assure le bailleur qui explique que son prestataire, l’ascensoriste Thyssenkrupp, a dû "commander un nouvel exemplaire de la pièce défaillante, ce qui a rallongé les délais." Selon nos informations, Tours Habitat s'engage à rembourser une partie des charges comme le souhaite une partie des résidents. La direction de l'office public souligne par ailleurs qu'elle avait proposé aux locataires à mobilité réduite de faire appel à une société d'ambulance pour les aider.

Solidarité entre voisins

En attendant pour les habitants de l'immeuble, le moindre déplacement est une épreuve explique Emmanuel, ce lycéen vit au 10e étage. "J'avoue ce n'est pas facile surtout pour les courses ou même juste descendre la poubelle" admet le jeune homme de 18 ans qui y voit tout de même un bon côté : "La solidarité entre voisins ! Cette expérience a permis de ressouder des liens et de mieux nous connaître, parfois on m'aide quand j'ai beaucoup de packs d'eau à porter et parfois c'est moi qui aide les mamans avec leurs poucettes !"