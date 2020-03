Tours: un dimanche sans restaurants ni consommateurs en centre-ville

La petite vie du dimanche fin de matinée à Tours s'est quasiment arrêtée. Hormis les Halles, la ville est déserte, les quelques brasseries et restaurants ont baissé leur rideau. On ne croise que quelques joggeurs, cyclistes du dimanche ainsi que ceux qui se sont déplacés pour aller voter.

Le symbole c'est la place Plumereau et ses terrasses, toutes repliées, la place est déserte. "On avait jamais vu çà" lance un cycliste à son épouse. En ville les patrons de cafés, brasseries, restaurants ouverts traditionnellement le dimanche ont apposé une affichette sur leur devanture comme au Relais d'Alsace rue nationale, il est écrit : "on espère pouvoir vous accueillir très prochainement". Ici les salariés présents s'activent à tout sortir des frigos, plateaux de fruits de mer, homards, poissons, légumes, 10.000 euros de perte."On va en donner aux restos du cœur" dit un employé.

L'affiche qui informe ses clients de ce restaurant de la rue Colbert qui est fermé © Radio France - Jean Lebret

Dans la rue Colbert, Noémie et Aurélien la trentaine, qui viennent de reprendre "le Bistrot d'Odile" sont abasourdis. "La police est passée samedi soir vers 22h30, nous étions en plein service, en nous demandant de fermer à minuit" raconte Noémie.

La rue de la Rotisserie à Tours © Radio France - François Desplans

Dans la rue du Commerce, la pâtisserie salon de thé Desbois a aussi mis un petit mot sur la vitrine : "la pâtisserie est ouverte mais le salon de thé est fermé". Autre exemple encore rue Colbert, celui d'un restaurant qui est ouvert le dimanche et lundi, sur l'ardoise on peut lire : "En espérant vous accueillir et que ce soit bientôt". Ce dimanche midi à Tours c'est comme si la vie s'était arrêtée.