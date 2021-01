Tours : sans toilettes ou presque, les marchands du carreau des halles en ont ras le bol

Trop c'est trop ! Depuis des semaines, les commerçants du marché du carreau des Halles de Tours en ont gros sur la vessie. Le seul toilette publique à disposition ne cesse d'être hors service depuis des semaines.

"Qui n'a pas dans son bureau ou son entreprise un toilette ? C'est le minimum", souffle une des commerçantes ce mercredi matin. "On se fiche de nous", ajoute sa voisine d'étal. Le ras le bol est général. D'autant qu'avec la fermeture des magasins en pleine crise du coronavirus, rien n'est évident. "J'avais une employée enceinte. Elle avait besoin d'aller aux toilettes régulièrement, vous vous rendez-compte ?", constate Alexandra une vendeuse de fruits et légumes.

Cette vendeuse vient tous les mercredis et samedis de Saumur. Forcément, elle s'organise. "Des fois j'arrive vers 3h et je repars que vers 12-13h. J'essaye de me retenir toute la mâtinée et après en partant je m'arrête au bord de la route". Pour les hommes, c'est un peu plus évident, quoique sous ce froid hivernal, une pause pipi dans la rue n'est pas toujours agréable selon certain.

Le wc public est régulièrement en panne. - DR

Appel à la solidarité

Face à cette détresse, des commerçants ont fait part de leur colère auprès de la mairie. Mais le problème persiste. Le toilette est hors service régulièrement. Alors chacun use de techniques pour se retenir. "Je ne bois plus beaucoup de café, comme ça j'arrive à tenir", affirme Alexandra, une des marchandes. Pour Lulu, une des figures du marché c'est d'échanger avec ces clients qui lui permet de tenir.

Mais quand ce n'est plus possible de se retenir, elle à sa technique. "Je connais quelques commerçants à l'intérieur des Halles. Ils ont trois toilettes privés dans l'enceinte du bâtiment. Alors ils me prêtent leur clef d'accès. Ils ne sont pas obligés de faire ça donc je leur en remercie", précise Lulu.

Mais pour ceux qui n'ont pas de contacts, c'est la débrouille ! "On a des clients qui nous viennent en aide et qui nous proposent de venir chez eux. Dans cette période de crise c'est un beau geste", assure une des marchandes. Alors pas le choix, beaucoup vont frapper aux portes des commerces fermés aux alentours. Comme chez Alain, un hôtelier de la place. "Au début, je les faisais rentrer car ils en avaient vraiment besoin mais c'est devenu un vrai défilé. J'en ai eu une centaine! Je suis fermé, cela me coûte de l'argent. Alors maintenant je dis stop."

Un peu plus loin, dans le bar-tabac de Sébastien, les commerçants continuent de venir par dizaine chaque jour de marché. Un coût pour le commerçant mais qui se devait d'être solidaire. "Si cela m'était arrivé, j'aurais aimé qu'on me tend la main donc je continuerais de le faire", précise le gérant. En échange, des commerçants consomment parfois un café à emporter.