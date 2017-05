Tours se la joue geek ce week-end : des milliers de "gamers" attendus pour le Dreamhack

Tours capitale geek ce weekend ! Jusqu'à lundi soir, la ville accueille le Dreamhack au Vinci, un rassemblement national, voire international de jeux vidéo. On compte un millier de "gamers" venus jouer en réseau et des milliers de spectateurs ou de curieux.

Jusqu'à lundi soir, Tours accueille le Dreamhack au centre des Congrès Vinci. Le dreamhack, c'est un rassemblement international de joueurs de jeux vidéos... On joue notamment à Starcraft, League of Legends, Counter Strike, pour les jeux les plus connus. Et l'événement du week-end, c'est la LAN party qui occupe une très grande salle à l'étage. En tout, il y a un millier de gamers sont rassemblés, sans compter les nombreux spectateurs qui s'agglutinent derrière l'ordinateur de certains joueurs.

Le Dreamhack de Tours. © Radio France - Adèle Bossard

Il faut dire qu'il s'agit d'une des plus grandes LAN-party de France. "Tous les joueurs sont sur le même réseau, ils jouent tous en même temps mais c'est plus sympathique que quand chacun est chez lui derrière son écran, on est là, on se voit en vrai, on discute..." explique Dimitri, venu de Lyon pour être bénévole dans l'organisation. Et c'est pour cette ambiance que Cédric a fait le déplacement depuis Marseille, il est manager d'une équipe de gamers : "Ça crie dans tous les sens, il y a du jeu, il y a des actions, il y a des interactions entre les équipes au milieu de la LAN".

Mais ce n'est pas tout, en plus de cette LAN party, il y a aussi des retransmissions de parties de e-sport en direct (voir la vidéo) dans les deux grands amphithéâtres du Centre des congrès, ou encore différents stands commerciaux pour tester de nouveaux jeux vidéo.