Tours : six millions d'euros de travaux pour réhabiliter la cité administrative du Cluzel

Indre-et-Loire, France

Le plan d'investissement décidé par le gouvernement est de un milliard d'euros pour 56 cités administratives en France, dont celle de Tours. "Ce programme financera des travaux qui réduiront la consommation énergétique des bâtiments. Il permettra également d’améliorer les conditions d’accueil du public et les conditions de travail des agents" écrit Bercy. La cité administrative du Cluzel à Tours a été réaménagée au cours des décennies, mais le bâtiment est daté, pas adapté au XXIème siècle. Il fait froid en hiver dans les bureaux, et beaucoup trop chaud en été. Il a été construit en 1962. Autant dire qu'il ne répond plus aux normes actuelles.

80% d'économies sur les factures énergétiques, après travaux, espère le ministère

La cité administrative du Cluzel accueille trois services de l’Etat : la direction des territoires, la direction départementale de la protection des populations et la direction départementale de la cohésion sociale. Le bâtiment qui fait onze étages est extrêmement énergivore. La rénovation coûtera au total six millions d'euros, avec en priorité l’isolation des façades et des menuiseries. Selon l'étude préalable, les factures d'énergies baisseront de 80%. Au-delà de ces travaux, le but est aussi d'améliorer les aménagements intérieurs, "une organisation plus moderne des espaces de travail" écrit Bercy. Les travaux doivent commencer en 2022. Quand ils seront terminés, la direction des services de l’Education nationale viendra s'y installer. Elle quittera la rue Giraudeau à Tours, de quoi faire "des économies de loyers et des coûts de fonctionnement" précise le Ministère.