Tours, sixième du classement des métropoles les plus attractives de France selon ses habitants

Le gros point fort, visiblement, c'est la qualité des infrastructures : Dans cette catégorie, Tours est même à la première place, devant Strasbourg et Rennes. Autre très bon résultat : la deuxième place concernant la qualité de vie générale.

La place Plumereau mise en lumière © Radio France - ©Yvan Plantey

Du coup, près de 8 tourangeaux sur 10 recommanderaient leur ville à une personne cherchant à changer de région. Tours est ainsi la quatrième ville la plus conseillée par ses habitants, derrière Rennes, Lyon et Strasbourg, et très loin devant Paris, qui n'est recommandé que par 40% de sa population.

La Loire vue depuis le pont Wilson à Tours, ces derniers jours © Radio France - Boris Compain

30% des tourangeaux considèrent par ailleurs que l'image de leur ville s'est améliorée, ces 12 derniers mois. Bref, pour sa première apparition dans ce classement de 18 grandes métropoles, Tours obtient un résultat plus que satisfaisant.