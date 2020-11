"Tours solidaire" : pour venir en aide aux personnes isolées, la municipalité lance un numéro vert

La ville de Tours a officiellement lancé ce lundi son numéro vert "Tours solidaire" afin de venir en aide aux personnes les plus isolées lors de cette crise sanitaire. Le numéro est joignable du lundi au vendredi et met en relation des bénévoles et des personnes dans le besoin.

Avez-vous besoin de soutien dans la période actuelle ? La ville de Tours lance ce lundi "Tours solidaire", un numéro vert (*) pour venir en aide aux Tourangeaux les plus isolés durant cette crise sanitaire. "Grâce à ce numéro, les gens peuvent proposer leur aide et dire à quelle fréquence ils peuvent aider. Après, nous les mettons en relation avec des gens qui sont dans le besoin", explique Cathy Munsch-Masset, première adjointe à la ville de Tours en charge des solidarités.

L'aide proposée peut s'inscrire dans cinq champs de la vie quotidienne : "Cela peut être d'abord de prendre des nouvelles, de discuter avec des personnes isolées ou qui se sentent seules. Cela peut aussi être l'aide dans les papiers administratifs. Il est aussi possible de se proposer pour aller chercher des colis ou faire les courses de quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez elle. Enfin, il est aussi possible de se proposer d'aller promener les animaux de compagnie d'une personne empêchée ou cas contact", énumère Jean-Baptiste Roy, chef de service d'insertion sociale et d'action sociale au CCAS de Tours.

Pour la ville, il s'agit de créer les conditions de la solidarité entre voisins de quartier, comme on l'avait constaté lors du premier confinement. "Le principal, c'est de permettre de mettre en relation des bénévoles qui sont prêts à aider une fois ou deux, pas forcément plus, pour rompre l'isolement et la solitude de certaines personnes", termine Cathy Munsch-Masset.

(*) Le numéro est joignable au 0 801 907 800 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h 30, ainsi qu'entre 14 h et 17 h.