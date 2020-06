Tours : sortie du confinement, la Guinguette des bords de Loire est rouverte

Jeudi 25 juin, elle a rouvert à 18h00, la Guinguette des bords de Loire, au pied du pont Wilson à Tours. Avec deux mois de retard à cause du confinement. La foule des grands soirs n'est pas attendue car les règles sanitaires limitent le nombre de clients sur le site à 390 personnes pendant l'été, alors qu'à l'ouverture ils étaient 700 les années précédentes. Masque obligatoire dans les files d'attente, gel hydroalcoolique,10 personnes par table, malgré les contraintes cette réouverture donne le sourire à Jeanne Le Guillerm, coordinatrice de l'association Le Petit Monde gestionnaire de la Guinguette, même si elle s'inquiète un peu pour les recettes.

On a une enveloppe budgétaire d'environ 120 000 euros qui a été confirmée par la ville de Tours pour faire de la programmation cet été mais on ne sait pas, comme beaucoup d'autres programmateurs, si on rentrera dans nos frais -Jeanne Le Guillerm