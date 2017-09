Tours : succès pour le festival de paddle

C'était ce samedi le festival de paddle, à Tours sur le lac des Peupleraies. Le "paddle", de l'anglais pagayer, porte bien son nom. Il s'agit d'être debout sur une planche et de ramer sur l'eau. Un festival qui a attiré 500 personnes, confirmés comme débutants. Tout le monde y a trouvé son compte.

Il y avait bien sûr les confirmés, ceux qui sont habitués à ce genre de sport nautique, comme Jérome : "J'ai ma propre planche. Je fais du paddle un peu partout en France, sur de l'eau de mer ou sur de l'eau douce. J'en fais depuis sept ans." Et puis il y a les autres. La grande majorité des gens qui est venue aujourd'hui n'ont jamais fait de paddle.

Il existe des planches de paddle géantes pour plusieurs personnes. - Simon Soubieux

Peur sur le coup

Ces débutants, il a fallu les rassurer. "J'ai énormément peur de tomber dans l'eau", explique Marie, avant d'aller sur l'eau. C'est le cas de tous ceux qui sont dans la queue pour le premier cour sur la planche de paddle.

Unanimité après coup

Mais finalement, personne ne tombera dans l'eau. Et même pire, tout le monde a adoré : "C'est super agréable, on se sent rapidement comme un poisson dans l'eau !", explique Fanny en sortant de l'eau.