L'inauguration du nouveau hall et de la nouvelle cafétéria de l'Hôpital Trousseau a été perturbée ce mardi après-midi par des personnels des admissions de l'Hôpital, mobilisés par le syndicat Sud Santé pour protester contre leurs conditions de travail.

Tours, France

Ce réaménagement du hall et de la cafétéria de Trousseau a été engagé en 2017 en même temps que celui de Bretonneau et Clocheville. Le réaménagement aura coûté près de 400.000 euros.

Le hall d'accueil notamment, a eu droit à un grand lifting car comme l'explique François Berge le responsable du secteur travaux au CHRU, "il était dans son jus, très années 80 avec des couleurs tirant sur le marron et l'orange". Le mur de distributeurs de boissons qui barrait l'entrée du hall a été enlevé, les couleurs d'origine ont donc disparu pour des tons plus chaleureux. "Tout faire" explique encore Raphaël Vergain l'architecte en charge du chantier "pour que les personnes puissent se repérer facilement et se sentent accueillies dans les meilleures conditions"

Le contrat de rénovation est donc rempli pour la direction de l'hôpital. Par contre, le discours change avec les personnels des admissions, qui ont profité de l'occasion pour manifester à l'appel de Sud Santé.

Le syndicat Sud Santé estime que l'ambulatoire met en exergue le manque de personnel aux admissions

Ils dénoncent le non-remplacement des absences des agents. Ils réclament au moins un poste supplémentaire aux admissions pour faire face aux dizaines de patients accueillis chaque jour. "Un chiffre forcément en progression" explique Sud Santé, "puisque le développement de l'ambulatoire a été annoncé par l'institution".

Les manifestants ont réussi à s'introduire dans la cafétéria flambant neuve où se tenait l'inauguration. Ils ont pu interpeller la direction de l’hôpital et faire part de leurs revendications.