"Cet été ça a particulièrement bien marché", fin de saison pour Tours sur Loire

"Le projet a retrouvé sa philosophie, permettre de se rencontrer." Après une édition 2021 "morose" à cause de la pandémie de Covid, les cinq sites et guinguettes de Tours clôturent une belle saison ce 25 septembre. Jusqu'à 2.000 clients ont défilé chaque jour cet été.

Ce 25 septembre les cinq sites et guinguettes de Tours, rassemblés sous le nom de Tours sur Loire, ferment leurs portes pour l'automne et l'hiver. Cinq mois de fêtes et de spectacles pour une saison marquée par un retour "à la normale" et même plus : avec ses 300 évènements organisés, cet été "c'était une explosion de propositions !" constate le cofondateur Ronan Brient de l'association Le Petit Monde, porteuse du projet.

Près de 300.000 visiteurs

Un beau bilan mais il y a des déçus comme Nourredine, un habitué de la Guinguette principale. "Ca va me manquer, à Tours il y a plein de lieux pour se rencontrer mais là on est au bord de l'eau, à l'air libre... Ce n'est pas comme la rue Colbert ou la place Plumereau, ce n'est pas la même ambiance." Cet adepte des soirées tango apprécie un lieu "convivial, avec une équipe sympa."

Une équipe qui conclut cinq mois plutôt intenses. "Cet été ça a particulièrement bien marché et les gens étaient de bonne humeur, on s'est fait arracher toute la saison !" raconte Maxime, qui travaille au bar. Un engouement qui contraste après une saison 2021 "plus morose" à cause de la pandémie. Cet été entre 1.000 et 2.000 personnes sont venues chaque jour dans les sites de Tours sur Loire.

320.000 euros de subventions par la ville de Tours

C'est donc un succès après 17 ans pour ce projet unique en son genre à Tours. "On est ouvert à tous les publics, ça va de la grande marginalité à la grande aristocratie", raconte Ronan Brient, le co-fondateur du projet. "Tout ce monde est là souvent en même temps, et ça se passe très, très bien." Il va même jusqu'à comparer cet été au "souffle d'un nouveau-né", période où Tours sur Loire a pu enfin "retrouver sa philosophie, permettre de se rencontrer".