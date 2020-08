Tours : touristes, attention aux vols de vélos!

Ce vol n'est pas anodin, il est même révélateur du fléau qui touche la ville de Tours toute l'année et qui ne fait pas de pause en été. Entre 1000 et 1500 vélos sont volés chaque année à Tours et dans son agglomération. Nos deux victimes viennent de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Elles sont en camping à Vouvray et elles sont encore sous le choc du vol de leurs vélos devant la cathédrale,

Quelqu'un semblait nous observer

Nous sommes devant le parvis ce jeudi 13 août. Béatrice et Christophe déposent leurs vélos pour faire la visite.

Nous avons installé nos vélos près du parvis et nous les avons normalement attachés avec un antivol. Nous étions tranquilles -Béatrice

Tranquilles et pourtant quelque chose aurait pu leur mettre la puce à l'oreille.

J'ai bien vu que quelqu'un semblait nous observer, je n'ai pas prêté attention plus que çà, vous savez on est en vacances

Et après 20 minutes de visite de la cathédrale.

Quand on est ressorti, plus rien! Mais vraiment plus rien, même pas les antivols par terre!

Déposez plainte sur internet, dit la police

Très vite, Béatrice et Christophe se rendent au commissariat de police. Au téléphone, la police leur dit d'abord qu'ils vont regarder la vidéosurveillance, puis une fois à l'hôtel de police, le ton change.

On nous a dit qu'on n'avait pas le temps de prendre la plainte à cause du Covid et qu'il fallait déposer plainte sur internet

Dépités, nos deux touristes arrivent finalement à déposer plainte auprès de la gendarmerie de Vouvray. Aujourd'hui, ils scrutent les annonces du Bon Coin au cas où: "si jamais je vois nos vélos sur le Bon Coin, je crois que çà va castagner comme on dit à Marseille" lance Béatrice en riant!

Le meilleur antivol c'est le U en acier

Ces deux vélos, c'était le fruit d'économies patiemment réalisées. David Selin, co-président du Collectif Cycliste 37, n'est pas étonné par les vols de vélos qui perdurent à Tours, surtout auprès des touristes. Pour lui, la prévention contre les vols passe déjà par l'achat d'un bon antivol.

Les cyclistes sont trop souvent équipés d'antivols bon marché. Les tortillons, par exemple, çà ne décourage pas les voleurs. Même si c'est plus cher, les meilleurs antivols ce sont les U en acier

David Selin ajoute qu'il faut toujours passer l'antivol à un arceau fixe et autour du cadre par exemple, parce qu'à travers une roue, celle-ci peut s'enlever facilement.