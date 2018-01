Attention, à compter de ce samedi 27 janvier, le marché (du mercredi et du samedi) de la place Coty à Tours déménage jusqu'à mi juillet rue Maximilien Kolbe, à côté du bureau de Poste. Cette semaine a débuté un vaste chantier de réaménagement de la Place qui va s'achever en 2018. La vaste campagne de travaux de réaménagement s'articule autour de la restructuration complète de la place : implantation d’îlots végétalisés, création d'un jardin et de terrasses pour de futurs bars et restaurants, réorganisation du stationnement, mise en scène lumineuse et nouveau mobilier urbain… Les futurs aménagements vont permettre de redynamiser cette place marchande centrale du nord de la ville qui accueille plus de 60 commerçants lors de son marché le samedi, précise Tours-Métropole

Les phases de travaux de la Place Coty à Tours - Tours-Métropole

Une deuxième phase de travaux aura lieu en 2019 et se concentrera sur les aménagements des abords de la place, en créant des laisons vers la station de Tramway Christ Roi et vers l'Avenue Maginot. Coût du projet : 2 millions d'euros