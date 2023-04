Tours : un drone mobilisé pour la première fois lors de la manifestation du 1er mai

Les cortèges s'annoncent bien fournis ce lundi, encore plus que d'habitude lors d'une fête du travail ! Les syndicats ont voulu faire de ce 1er mai une nouvelle journée de contestation contre la réforme des retraites. A Tours, on s'attend donc à voir du monde dès 10h place de la Liberté. On s'attend aussi à voir une première, un drone devrait survoler le défilé.

Les manifestations sauvages dans l'œil du drone

Mais la préfecture se veut très claire sur ce point. Il ne s'agit pas de filmer le cortège, mais bien de surveiller les départs de manifestations sauvages. Ces défilés non déclarés, parfois en marge des cortèges officiels, ce sont eux qui ont posé problème aux forces de l'ordre tourangelles ces dernières semaines. Ils sont particulièrement difficiles à suivre dit-on à la préfecture, souvent composés de 50 à 100 personnes, et parfois à l'origine de débordements. Il y a notamment eu seize feux de poubelles en une seule soirée, mais aussi des dégradations, des tags, ou encore l'incendie de rails du tramway.

Mais ce drone, il ne pourra pas aller partout. Un périmètre a été délimité. Il comprend globalement tout le centre ville. En parallèle, près de 70 policiers seront déployés sur le terrain.

Les syndicats attendent des milliers de personnes

Départ de la manifestation tourangelle du 1er mai à 10h ce lundi matin, place de la Liberté, direction place Anatole France. Les syndicats s'attendent à voir du monde. La CGT pense qu'il y aura plus de 3.000 personnes, ce qui, pour un 1er mai à Tours, serait un très bon 1er mai pour le syndicat. FO table sur un nombre de personnes entre 5.000 et 10.000. L'an dernier, il y en avait eu plusieurs centaines à défiler dans la ville. À partir de midi, un village des luttes avec stands et buvette sera aussi installé place Anatole France.