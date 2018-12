Tours : Un enfant de 6 ans illumine le Noël d'un homme qui fait la manche rue Nationale

Tours, France

C'est une histoire qui pourrait presque devenir un joli conte de Noël. Dimanche dernier, à la veille du réveillon, Julien*, 32 ans, est en train de faire la manche, rue Nationale, à Tours, depuis plusieurs heures. Un petit garçon s'approche, un carton dans les bras et le remet au jeune homme. A l'intérieur, pleins de petits cadeaux, amassés depuis début décembre.

Quand j'ai ouvert le carton, cela valait plus que de l'argent"

"Il n'osait pas parler", raconte le jeune homme, qui mendie depuis huit mois dans les rues de Tours. "Sa maman m'explique qu'il cherchait quelqu'un dans le besoin à qui offrir ce carton. J'ai été l'heureux élu." A l'intérieur de la boite, des objets de première nécessité, comme une brosse à dents, un dentifrice, du savon. Un paquet de gâteau, une boite de conserve aussi rapporte Julien. "Mais également un livre par exemple. C'est des choses que l'on ne peut pas se permettre quand on est à la rue, ou du moins plus difficilement. C'est un petit peu de réconfort."

"Ce jour là, ce petit garçon m'a surtout apporté de l'espoir, témoigne Julien. Au delà de ce qu'il y a avait dans le carton, il m'a donné de l'espoir en l'humanité. Je venais chercher de l'argent et j'ai trouvé beaucoup plus. " Sur le coup, le jeune homme remercie vaguement l'enfant, sous le choc. Un peu plus tard, il demande à un ami de lancer un appel sur Facebook, pour retrouver la famille. Ce sera chose faite, et il pourra envoyer un long message de remerciements.

Un beau geste, que Julien aimerait voir imité

Si Julien accepte de témoigner aujourd'hui, c'est qu'il aimerait que ce genre de gestes soient moins exceptionnels. "Ce que ce jeune garçon a fait, cela fait valeur d'exemple. On a tous des petits objets qui trainent et qui pourraient servir. Si lui, à six ans, a eu l'idée, ou du moins y arrive, je pense que l'on pourrait tous plus ou moins s'y mettre."

Julien est pour l'instant encore hébergé dans son appartement. Mais sans travail, il lui faudra le quitter bientôt. De formation de cuisinier, il est prêt à travailler dans d'autres secteurs. Si vous avez une proposition d'emploi, vous pouvez contacter France Bleu Touraine pour être mis en relation.

*Julien est un nom d'emprunt