Tours : un flashmob réunit une centaine de personnes contre les violences faites aux femmes

Une petite centaine de personnes a répondu à l'appel du collectif "nous toutes 37" pour un flashmob samedi 7 mars en début d'après midi place Jean Jaurès à Tours. Un rassemblement pour dénoncer les violences faites aux femmes à la veille de la 38e journée internationale des droits des femmes.

" Le violeur, c’est toi !"

Les slogans repris en cœur par les participantes sont accusateurs envers l'Etat et la société. Même si depuis le mouvement social Mee Too la parole s'est libérée, le nombre de plaintes est en augmentation et les choses semblent évoluer quelque peu selon Pascale Mardon Belloir, membre du Planning Familial à Tours.

"On voit qu'il y a une amélioration dans le sens où il y a eu l'ouverture d'un centre d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences rue de la Dolve à Tours. On ne peut que saluer cette ouverture après les choses mettent du temps à évoluer notamment sur la question des accueils d'urgence : les mairies sont censées prodiguer des accueils d'urgence pour que les femmes puissent venir avec leurs enfants mais on n'en est pas encore là", regrette-t-elle.

"La coupable, ce n’est pas moi"

Les droits des femmes c'est aussi, le congé paternité et les inégalités salariales dans le monde de l'entreprise : "il faudrait plus aller voir comment ça se passe dans ces entreprises car il y a plusieurs entreprises qui mettent sous le tapis ces problèmes-là", remarque Sophie Garidou, orthophoniste.

Des manifestations sont organisées ce dimanche 8 mars : Manifestation festive avec comme mot d'ordre "toutes en grève", au départ de la place Velpeau à 11 heures. Ensuite de 14 à 18 heures, le collectif "Nous toutes" et plusieurs associations organisent un village féministe à la petite filature à La Riche.