Tours : un forum des Armées place Anatole-France

À Tours, ce samedi 1er avril, la place Anatole-France accueillait les Armées de terre, air et la Marine nationale. Sur place, les militaires échangeaient avec les civils. Un moyen de découvrir les différents métiers mais aussi d'observer des engins militaires exposés sur la place.

C'est le cas de Louis, 10 ans. Après avoir vu le cockpit d'un Jaguar, ancien avion de chasse de l'Armée de l'air, il enfile un casque de réalité virtuelle. Il est cette fois-ci dans l'avion,"c'était tellement bien", s'exclame-t'il. Accompagné de son papa, il est même monté dans un canon Caesar, fleuron de l'armement français qui fait ses preuves, notamment en Ukraine. Il est là, sur la place Anatole-France pour attirer les curieux. "C'est bien dans cet esprit aussi que l'on a organisé ce forum", explique le général Châtillon, délégué militaire d'Indre et Loire, "le canon Caesar, c'est en quelque sorte notre produit d'appel pour répondre à toutes les questions. On se doutait bien que nos concitoyens seraient très intéressés par voir ce matériel qui est assez exceptionnel, qui a une portée de plus de 40 kilomètres et qui est une précision à cinq mètres."

Le canon Caesar, utilisé notamment en Ukraine en ce moment, exposé place Anatole-France © Radio France - Laurette Puaud

L'actualité de la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine fait renaître un intérêt particulier pour l'Armée récemment. C'est aussi le constat que fait le général Châtillon, "dans les semaines qui ont suivi l'invasion russe en Ukraine, on a eu énormément de demandes pour aller dans nos services de recrutement, pour connaître notre métier, qui ne sont pas toujours traduits par des engagements. Ça peut être parfois une idée qui reste dans la tête."

C'est le cas ce samedi d'Alan, "ça pourrait être sympa l'ambiance, la découverte. On voyage un peu dans l'Armée."

Plusieurs jeunes se sont rapprochés des officiers de recrutement pour se renseigner et même parfois débattre un peu.