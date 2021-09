Tours : un frigo solidaire installé dans la faculté de médecine, une première en France

Une première en France a été inaugurée à Tours ce mardi. Un frigo solidaire a été installé au sein de la faculté de médecine de Tours, le premier frigo de ce type à être mis en place dans une université française ! Le principe, c'est que les habitants du quartier et les restaurants alentour l'approvisionnent régulièrement, et que les étudiants en difficulté viennent y piocher de quoi se nourrir.

"Visible mais pas trop"

L'emplacement a été choisi avec soin. En plein cœur de la fac, en face de la bibliothèque, mais derrière une colonne, sous un escalier. "Accessible mais discret, visible mais pas trop", résume Elise Berdalle, étudiante en quatrième année de médecine, et membre de l'Assolidaire tourangelle, l'association qui a porté le projet. "Si quelqu'un peut être gêné, il vaut mieux le mettre dans un endroit où l'intimité de la personne est respectée".

Un frigo accessible la nuit, approvisionné régulièrement

Ce frigo sera accessible même la nuit, approvisionné régulièrement par des restaurants alentour ou les habitants du quartier. Tout, ou presque, peut y être déposé, sauf les produits faits maison. "Tous les produits de base qui n'ont pas été entamés, tous les végétaux, les produits secs" détaille Elise Berdalle.

L'idée c'est bien sûr d'aider les étudiants qui n'auraient pas les moyens de se nourrir, ou en tout cas de s'alimenter correctement. Une idée d'autant plus pertinente, après un an et demi de pandémie qui a fragilisé les plus précaires, rappelle William, lui aussi étudiant en médecine. "Le fait de le mettre dans une faculté de médecine, c'est encore plus pertinent qu'ailleurs, parce qu'on a des études chronophages qui ne permettent pas forcément d'avoir un job à côté". Et donc d'avoir un petit revenu.

Le but, aider les étudiants en difficulté

L'association des Frigos solidaires l'a d'ailleurs constaté pour les 70 frigos qu'elle a installés dans toute la France (bientôt 90 à la fin de l'année). Pendant les confinements, ces équipements ont été beaucoup utilisés par les retraités, mais aussi par les étudiants.

C'est le deuxième frigo solidaire à être installé à Tours. Le premier a été mis en place il y a trois ans dans le quartier des Halles, derrière le restaurant Le Mastroquet. L'initiative permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire qui représente chaque année 29 kilos de denrées par Français, dont 7 kilos de produits toujours emballés.