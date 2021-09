Tours : un happening et une consultation des passants pour la future place Jean Jaurès

Les habitants de Tours qui ont transité par la place Jean Jaurès ce lundi ont sans doute repéré - ou entendu - ces quatre comédiens sollicités par la municipalité dans le cadre d'un "happening" (un mouvement artistique spontané) lié au futur aménagement de la place, avec l'arrivée de la deuxième ligne de tramway. L'idée ? Que ces comédiens interpellent les passants, les fassent réagir et que ceux-ci participent ensuite à l'enquête menée par un cabinet spécialisé.

"L'idée c'est d'avoir des échanges où les personnes indiquent les points forts, les points faibles de la place, ce qu'il y a à changer, à garder" explique Annaëlle Schaller, adjointe à la vie associative et à la démocratie permanente. "Est-ce qu'il y a trop de place pour les voitures ? Est-ce qu'on garde les fontaines ? Faut-il plus de végétalisation ? C'est très intéressant parce que nous avons des lycéens qui passent, des actifs que nous voyons peu lors des réunions publiques et cela permet d'avoir la possibilité de donner la parole à toutes et tous pour penser la place de demain."

La synthèse de ces consultations sera dévoilée à partir de la fin novembre selon la municipalité. D'autres consultations, sous d'autres formats, se dérouleront durant le mois d'octobre.