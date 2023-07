Tours : un important défilé militaire le 14 juillet

Comme l'an dernier, les troupes défileront sur la place Jean Jaurès et une partie des boulevards Béranger et Heurteloup

Le défilé militaire sur les Champs-Elysées, dans la matinée du 14 juillet, ne doit pas faire oublier que l'armée défile aussi à Tours, quelques heures plus tard. À partir de 18H15, une cérémonie militaire se déroule place Jean Jaurès, avec revue des troupes, remise de décorations et, en point d'orgue à partir de 19H10, un défilé.

Le public va voir passer plus de 150 hommes à pied et en uniforme : des militaires, pour l'essentiel, mais aussi des troupes républicaines, notamment des policiers, des douaniers, des agents de la pénitentiaire et des bénévoles de la croix rouge et de la protection civile. 124 jeunes qui font leur Service National Universel défileront également. Dans le cortège, il y aura aussi 16 chevaux et leurs cavaliers militaires, ainsi que 34 véhicules des différentes institutions représentées.

Le 14 juillet 2022 à Tours - ©ADT

Pour le général Chatillon, le commandant d'armes de la place de Tours, "le 14 juillet, c'est bien entendu la fête nationale, la célébration de la République et la célébration du lien entre l'Armée et la Nation. C'est vraiment important de se montrer".

Entre la base aérienne 705, les services des ressources humaines à Tours et la base de soutien de matériel de Nouâtre, il y a déjà plus de 4.000 militaires en Indre-et-Loire. L'armée est le deuxième employeur du département après le CHRU. "Les militaires tourangeaux seront bien sûr représentés, mais il y aura aussi des troupes prestigieuses que vous retrouvez au 14 juillet à Paris" précise le général Chatillon. "Vous aurez par exemple la présence de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan avec des Saint-Cyriens en grande tenue, l'Ecole nationale des sous-officiers d'active en grande tenue".

Le général Chatillon veut que le public puisse discuter avec les militaires, avant et après le défilé. Un stand d'information sera aussi installé avenue Grammont, pour présenter, notamment, les nombreux métiers dans lesquels l'armée propose des postes. "Je tiens aussi à souligner toute la fierté de tous les militaires qui seront présents à montrer à la fois à nos concitoyens mais aussi à des pays compétiteurs que nous sommes prêts. C'est une forme de dissuasion que de montrer ce dispositif et c'est en quelque sorte gagner la guerre avant la guerre".