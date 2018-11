Une première en France : un maraîcher va s'installer sur les toits d'immeubles d'habitation à Tours

Une serre sur les toits et des jardins au pied des immeubles : c'est le projet que construit en ce moment Tours Habitat à Tours-Nord. Soixante-seize logements et un maraîcher installé sur les toits en pleine ville, c'est un projet unique en France. Ces jardins perchés seront inaugurés fin 2019.

Tours, Indre-et-Loire, France

Le projet a été lancé en 2016 avec pour objectif de construire soixante-seize logements sociaux supplémentaires mais aussi de créer une véritable agriculture urbaine viable. Tours Habitat se charge donc de la construction et ce sera l'Agro-campus de Tours-Fondettes qui mettra en oeuvre le projet maraîcher.

700 m² de serre sur les toits des immeubles

Cette immense serre de 700 m² et son local technique sont en cours de construction sur les toits des trois immeubles de cette future résidence de Tours-Nord.

le chantier en cours de la serre sur les toits des 3 immeubles de la future résidence © Radio France - Marie-Ange Lescure

Au sol, 1200 m² seront réservés aussi au maraîchage.

Depuis plusieurs années, les équipes de l'agrocampus sont tentées par l'expérience d'agriculture urbaine "mais nous manquions cruellement de site pour pouvoir réellement faire de l'agriculture urbaine" expliqueJean-Michel Bregeon, le directeur général. "On connait déjà cela sur des toits parisiens, mais c'est très expérimental, soit en lien avec un grand magasin ou un Chef renommé. Nous voulons voir ici à Tours si le projet est viable et quelle rentabilité peut dégager un maraîcher qui s'installerait sur cette serre et ce jardin au pied des immeubles"

Pas question pour autant de laisser le futur maraîcher seul face aux investissements et au développement du projet. Il sera accompagné pendant trois ans par différents partenaires dont l'Agrocampus de Tours-Fondettes.

La future serre sur les toits des immeubles de la résidence des Jardins Perchés à Tours Nord - ©SCAPHOIDE3D

Les habitants seront les premiers bénéficiaires de ces jardins

Le projet des Jardins perchés a aussi pour but de rapprocher la production maraîchère des consommateurs. Les habitants des immeubles seront associés à ce projet de maraîchage. Une boutique devrait même être installée au pied des bâtiments pour trouver un débouché pour la production.

C'est un projet particulièrement innovant pour Grégoire Simon, directeur général de Tours Habitat : "C'est d'abord un projet d'habitat, parce que c'est notre cœur de métier de construire du logement social et d'accueillir des gens avec des ressources modestes, mais c'est aussi un projet innovant qui accueille de l'agriculture en zone urbaine. Ça n'existe pas ailleurs. On veut que le maraîchage puisse servir aux habitants et que les habitants s'approprient aussi cette activité."

1200 mètres carré de jardins seront cultivés au pied des immeubles. - ©SCAPHOIDE3D

L'inauguration de la résidence des Jardins Perchés aura lieu en septembre 2019.