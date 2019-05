Tours : Un millier de jeune place Jean Jaurès pour la marche pour le climat

Tours, France

Un millier de jeunes environ, des lycéens essentiellement, manifestent depuis 9h30 ce vendredi matin dans le centre ville de Tours, place Jean Jaurès. Il s'agit d'une nouvelle mobilisation pour la défense du climat. Des lycéens qui font partie d'un collectif, le "Collectif Touraine Climat" qui regroupe 21 associations. L'ambiance sur place est très festive avec musique, pancartes..... Le cortège se dirige vers l'avenue Grammont.

Le rassemblement a eu lieu Place Jean Jaurès © Radio France - Théophile Pedrola

Les lycéens ne bloquent pas le Tramway, transport doux, et donc éco-responsable. Les lycéens qui expriment un ras-le-bol généralisé, souhaitent être rejoins par le plus de monde possible. Ils veulent montrer au gouvernement que l'écologie doit être la première priorité.