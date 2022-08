Tours : un morceau de corniche s'effondre rue Nationale et manque de toucher des passants

"Je me dis que j'ai eu de la chance". Gérard sortait d'un rendez-vous chez l'ophtalmologue, jeudi 25 août, peu après 9 heures, lorsqu'un morceau de corniche est passé à quelques centimètres de sa tête, rue Nationale à Tours. "Je faisais du lèche-vitrine, je regardais pour des lunettes, un homme âgé était juste à côté de moi. Et d'un seul coup, il y a une pluie de ciment et de joint qui est tombée devant nous. Puis juste après, un bloc de béton est tombé entre nous deux, de la taille d'une pastèque."

Gérard et l'autre passant se sont arrêtés net, un peu surpris, avant de lever la tête et de voir le trou béant dans la corniche. "Je n'ai pas réalisé tout de suite, je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur, raconte-t-il. Si le monsieur n'avait pas été là, à côté de moi, je serais parti une seconde plus tôt en longeant la vitrine et j'aurais pris le morceau sur la tête, ça c'est certain."

Le morceau de la corniche qui est tombé par terre. - DR

Un rapport des services techniques de la Ville est attendu

Les salariés du magasin juste en-dessous sont sortis et ont prévenu la police municipale, ce qu'a aussi fait Gérard en rentrant chez lui. Elle est passée pour enlever le morceau de béton mais n'a pas sécurisé le site outre mesure. Elle a fait des premières constatations et les a transmises au service architecture/bâtiments de la mairie de Tours ainsi qu'aux affaires juridiques.

Ils doivent, dans les prochains jours, faire un rapport, pour mettre "en demeure le propriétaire de procéder à des travaux dans un délais contraint", indique-t-on à la Ville. Toute la question est de savoir qui est le propriétaire de cette corniche ? Celui qui détient le magasin ou l'immeuble au-dessus ? Il est en cours d'identification.

La mairie décidera ensuite s'il faut prendre un arrêté de péril imminent, qui peut conduire à des évacuations, ou un péril ordinaire. "Quand je vois l'état de la corniche, franchement, ce n'est pas étonnant que ce soit arrivé, conclut Gérard. Il faudrait quand même faire quelque chose. Vous imaginez si c'était tombé sur une poussette ?"