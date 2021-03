Tours : un mouvement de grève dans neuf crèches mardi 30 mars

Neuf établissements d'accueil petite enfance de Tours seront en grève, mardi 30 mars. Les crèches d'Europe, Tanneurs, Paul-Louis Courrier, Heurteloup, Giraudeau, Leccia, Rochepinard, Fontaines (crèche et halte-garderie) seront donc fermées toute la journée.

Un appel national à la grève a été lancé pour dénoncer la réforme Taquet sur les modes d'accueil. Cette réforme, initiée par le secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et des Familles, Adrien Taquet, se met en place progressivement tout au long du premier semestre 2021. Elle prévoit notamment de réduire le taux d'encadrement des professionnels et ainsi passer à un professionnel pour six enfants au lieu de cinq enfants qui ne marchent pas ou huit enfants qui marchent actuellement.

Le 2 février dernier, le secteur de la petite enfance s'était déjà mobilisé contre la réforme dans les rues de Tours.