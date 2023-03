Tours : un nouveau marché dans le quartier Sainte-Radegonde

C'était une forte demande des habitants. Sous l'impulsion de l'association SainteRaMarket, le quartier Sainte-Radegonde, à Tours, aura lui aussi son marché hebdomadaire. Initialement prévu en septembre 2022 mais repoussé en raison de l'absence d'un compteur, il va s'installer à partir du vendredi 24 mars.

Situé sur le parking gratuit, qui permet d'accéder au parc, près de la pharmacie, ce nouveau marché se tiendra tous les vendredis après-midi de 15h à 19h30. Vous pourrez y retrouver des vendeurs et maraichers de fruits et légumes, un boucher, une épicerie fine et des food trucks.