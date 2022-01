Tours : un premier week-end de soldes d'hiver assez calme dans le centre-ville

Les rues du centre-ville de Tours sont restées assez calmes, pour ce premier week-end de soldes d'hiver. Loin de l'effervescence des années passées, les Tourangeaux sont là, mais moins nombreux à profiter des remises, ce samedi et ce dimanche (les magasins peuvent exceptionnellement ouvrir ce 16 janvier). Notamment dans les grandes enseignes. "C'est assez mou", confie une vendeuse d'Etam. Avec les ventes privées et les promotions tout au long de l'année, les soldes ne sont plus le rendez-vous incontournable des clients. Sans compter l'effet Covid.

Des remises allant jusqu'à -70% dès la première semaine de soldes

Mais cela reste l'occasion de changer sa garde-robe. "On aime bien se faire plaisir avec de nouveaux vêtements. Et pour les enfants, on n'a pas le choix, comme ils grandissent", sourit Caroline, venue faire les magasins entre mères et filles. Et tant qu'à faire, autant que ce soit à petits prix. "Quand c'est à -20%, on fait demi-tour, ce n'est pas assez intéressant".

Cette année, les remises sont plus importantes, dès le début des soldes. "On a tout passé à -50% dès le début, dans l'incertitude actuelle. Les stocks partent très bien", indique la gérante d'un magasin de prêt-à-porter rue Nationale. "Il y a des -50%, des -60%, et même des -70%. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça", se réjouit Chloé.

Un bon début de soldes dans les boutiques indépendantes

Malgré ces remises, les Tourangeaux ne semblent pas se presser pour acheter. "Je n'ai rien trouvé qui me plaise. Je fonctionne au coup de cœur, je n'achète pas pour acheter", explique la jeune femme, venue aussi et surtout passer un moment agréable avec sa famille. Anaïs fait également attention à ce qu'elle achète. "Quand on voit d'énormes promotions dans les magasins de fast-fashion, c'est que les marges initiales sont énormes et que les produits sont faits à l'autre bout du monde. Ce n'est pas intéressant."

Cela profite aux commerces indépendants, qui semblent bénéficier d'un meilleur début de soldes que les grandes enseignes. "La boutique ne désemplit pas", constate Eva, gérante de la boutique de prêt-à-porter Rosalie, agréablement surprise. "Les soldes n'ont plus l'impact qu'avant, mais on a des clientes fidèles qui veulent acheter dans des magasins indépendants et viennent voir s'il y a de bonnes affaires à faire." Des bonnes affaires dont vous pouvez profiter jusqu'au 8 février prochain.