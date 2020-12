Tours : un rassemblement ce samedi pour défendre l'école à la maison

Un rassemblement en faveur du droit à l'instruction en famille se déroule ce samedi 5 décembre à 14h30 place de la Victoire à Tours.

C'est dans la constitution. On a le droit d'instruire nos enfants - Léa Le Coz

On estime que 110 familles pratiquent l'école à la maison en Indre-et-Loire, des familles qui ont créé un collectif via une page Facebook. Elles s'inquiètent du projet de loi contre les séparatismes. Dans ce texte détaillé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, Emmanuel Macron a appelé à "limiter" l'enseignement à domicile pour éviter que des enfants se retrouvent totalement "hors-système". Une limitation de l'école à la maison qui scandalisent de nombreuses familles en Touraine. Lola Lecoze, mère de 3 enfants, défend l'IEF (l'Instruction en Famille). Cette habitante du Sud-Touraine, estime que l'annonce du président a pour elle été un choc : "c'est comme si on nous arrachait nos enfants. Il y a plein de familles, pour qui l'école classique convient. Mais pour d'autres cela ne convient pas. On ne voit pas pourquoi on serait obligé de mettre nos enfants à l'école classique". Léa Le Coz rappelle que l'IEF, ce n'est pas une instruction hors-système puisqu'un inspecteur de l'éducation nationale se déplace tous les ans, et un représenant de la mairie tous les 2 ans.