Un repas solidaire à l'église Saint Julien de Tours a réuni 400 personnes

Tours, France

L'ambiance était festive dans l'église Saint Julien lundi 11 novembre midi. Près de 400 personnes ont pu bénéficier d'un repas solidaire organisé avec le diocèse de Tours à l'occasion de la journée mondiale des pauvres mais aussi de la Saint Martin.

Autour des tables, des personnes précaires, isolées, migrantes, sans domicile fixe mais aussi de nombreux bénévoles d'associations qui aident les plus défavorisés au quotidien. Chacun pouvait venir avec un petit quelques chose à manger.

"On est tous réunis comme une famille et c'est très important"

Des gens de tous horizons ont pu profiter de ce repas à l'église Saint Julien © Radio France - Manon Derdevet

La soupe bien chaude a été servie sur les grandes tables dressées dans la nef de l'église. Le sourire aux lèvres Viviane et Marjorie trinquent. Elles font partie de la fraternité de Saint Martin qui accompagne des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion et sont ravies de pouvoir participer à ce repas. "On est tous réunis comme une famille et c'est très important", s'exclame Viviane. "C'est beau de voir que tout le monde est à égalité pour ce repas", complète Marjorie.

Un repas qui remonte le moral d'Elena, elle vit sans domicile fixe : "ça fait très chaud au cœur et c'est surtout les gens qui sont autour du repas qui font chaud au cœur" dit-elle avec le sourire.

Chacun pouvait amener quelque chose pour contribuer au repas © Radio France - Manon Derdevet

Des jeunes scouts sont sur le pont pour leur faire le service. Fleur enchaîne les aller retours pour que personne ne soit oublié. Ce rôle lui tien très à cœur : "On veut les aider parce que parfois on les voit dans les rues et on les voit triste. Avec ce repas ça leur donne du bonheur" explique la jeune fille de 12 ans.

"petits et grands, riches ou pauvres on est tous à la même table"

Pour la septième année consécutive, ce repas a à nouveau beaucoup de succès. C'est Brigitte Bécard du diocèse de Tours pour la solidarité qui a tout organisé : "La fête de Saint Martin c'est la fête du partage alors petits et grands, riches ou pauvres on est tous à la même table. Il y a beaucoup de familles, des migrants et pas mal de gens qui sont seuls et qui viennent parce que c'est la fête" conclut-elle.

Et comme toute fête digne de ce nom, celle-ci s'est terminée en chanson.