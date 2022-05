Tours : un restaurant-apéro-pétanque pour les adeptes du lancer de boules et du pastis

Ouvert depuis une semaine à deux pas de la place Plumereau à Tours, le cabanon de Lulu tente de récréer l'ambiance du Midi ou du Sud-Est. Avec ses deux terrains de pétanque et ses cartes de boissons et de planches à manger, le concept, nouveau dans la ville, trouve déjà son public.

Il se définit comme un restaurant-apéro-pétanque. Le cabanon de Lulu est installé à deux pas de la place Plumeau, dans le Vieux-Tours, depuis une semaine. À l'intérieur, le claquement des boules met tout de suite dans l'ambiance, avec un premier terrain de 7 mètres par 1,70. José et Jocelyne en décousent avec leur fils et l'un de ses amis. "C'est un peu les jeunes contre les vieux, on va leur montrer qu'on n'est pas rouillé !"

Le concept, nouveau dans la ville, les a séduit. "Notre fils vit à Tours et, nous, en Bretagne, où l'on joue dans un club de pétanque pour s'amuser. Et quand il nous a dit qu'on pouvait se faire une petite partie, avec un verre et des petites choses à grignoter dans un lieu dédié, on a voulu voir ça !"

Un terrain intérieur, un autre extérieur

Dehors, sur la petite terrasse, où l'on retrouve un autre terrain, Paul est en train de constituer les équipes. Venu avec un groupe d'amis, il a tout du bon pétanqueur : un verre de pastis à la main et les deux boules dans l'autre. Pourtant, l'habit ne fait pas le moine. "Moi, je n'y connais rien, je viens du Berry et la pétanque je n'y joue qu'une fois par an, en vacances, avec la famille. Pointer, c'est quand on dégomme la boule, c'est ça ?"

À la décharge du jeune homme, il n'y a pas pléthore d'endroits où se faire une partie à Tours. "C'est sympa d'avoir un bar* où l'on peut jouer aux boules en même temps. On connait les fléchettes, le billard, là ça change et on passe un bon moment." Ne manquent plus que le chant des cigales et un chouia d'accent pour se croire sur la Canebière, à Marseille.

Il y a aussi un terrain en intérieur, pour les jours où il pleut. © Radio France - Adrien Bossard

La pétanque, ça représente les amis, la famille, c'est un jeu qui rassemble les gens et je me suis dit que ça fonctionnerait ici

Ce concept de restaurant-apéro-pétanque, on le retrouve à Paris, Lyon et dans plusieurs villes du Sud. Alexandre Joly, le patron du Cabanon de Lulu, en hommage au surnom de son grand-père, s'en est inspiré. "J'étais responsable logistique pendant 15 ans, dont les trois derniers passés chez France Boissons, et j'en ai eu marre. Le confinement a accéléré mon envie de me reconvertir. Je voulais enfin faire quelque chose pour moi. La pétanque, ça représente les amis, la famille, c'est un jeu qui rassemble les gens et je me suis dit que ça fonctionnerait ici."

Comptez trois euros la partie de pétanque d'une demi-heure. Car oui, c'est chronométré pour éviter que certaines personnes ne squattent un peu trop les terrains.

*Techniquement, le Cabanon de Lulu n'est pas répertorié comme un bar en tant que tel car il n'a pas de Licence IV, les clients sont obligés de commander à manger pour avoir de l'alcool.