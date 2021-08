Tours : un restaurateur argentin "prêt à tout" pour aller voir Messi au PSG

S'il assure avoir "pleuré" en voyant Lionel Messi annoncer son départ du FC Barcelone lors d'une conférence de presse, Juan a vite retrouvé son enthousiasme lorsqu'il a appris que son idole venait au PSG ! Le restaurateur argentin, qui tient son établissement Arbol de Vida rue Colbert, a appris la nouvelle par son oncle, qui vit à Buenos Aires. "Il m'a appelé pour me dire qu'il fallait que j'achète le maillot de Messi à Paris" raconte Juan, "pour un Argentin c'est génial ! On ne parle que de ça là-bas ! Le foot pour nous, c'est plus qu'un sport, c'est une culture, c'est une façon de vivre les choses..."

Juan, pour qui Messi est tout simplement "le meilleur joueur de l'histoire", se dit "prêt à tout" pour aller voir un match à Paris. "C'est à côté ! Donc si on doit fermer le restaurant, changer les horaires, je m'arrangerai avec ma femme qui est la première à partir avec moi" s'amuse Juan, qui se dit même prêt à venir à Paris avec une pancarte invitant les Argentins du PSG à venir déguster ses empanadas, "peut-être qu'ils vont se dire qu'il y a un mec complètement taré qui les invite, et ils viendront ! On ne sait jamais !" Après tout, les supporters du PSG se disaient cela il y a encore quelques mois…