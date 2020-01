Tours : un supermarché participatif pour 2021

Tours, France

Il n’aura rien à voir avec les autres supermarchés de la Touraine. Le supermarché coopératif et participatif Le Troglo, le premier d’Indre-et-Loire, devrait ouvrir ses portes en 2021. Le concept, inspiré de magasins autogérés à New-York, Paris, Montpellier ou encore Orléans, est simple : pour être client du supermarché, il faut mettre la main à la pâte. "Il faut s’engager à donner trois heures de son temps tous les mois, pour effectuer les tâches courantes dans la boutique, comme la réception des marchandises, la mise en rayon, l’étiquetage ou la caisse", explique Frank Patry, membre de l’association Les Amis du Troglo, qui porte le projet. Un système avantageux, puisqu’il permet de réduire les coûts. "Comme ce sont les clients qui travaillent, il n’y a pas de personnel à indemniser, alors que cela représente un coût très important dans un supermarché traditionnel." Et la marge sur les produits est limitée à 20%. Résultat : on y trouve des produits jusqu’à 40% moins chers qu’ailleurs.

La deuxième condition pour devenir client du supermarché, c’est de devenir actionnaire. "Il faut acheter dix parts sociales à 10 euros chacune, soit un total de 100 euros", précise Frank Patry. Les étudiants et les personnes à faible revenus n’auront besoin d’acheter qu’une seule part sociale. "C’est un projet qui remet l’argent à sa place", assure le membre de l’association, qui ajoute que les actionnaires ne toucheront pas de dividendes. "Il y a une transparence totale sur les prix, puisque les clients sont aussi les actionnaires. L’argent n’est plus un but, on ne cherche pas à faire de bénéfices. Notre seul objectif, c’est d’être à l’équilibre financier, pour payer le loyer du local, l’électricité et les autres charges."

Des produits locaux et artisanaux

Un projet qui vise à réduire les coûts, donc, mais aussi à inciter à une consommation plus raisonnée. "C’est vraiment une association d’éducation populaire pour une alimentation plus saine, explique Frank Patry. On veut amener les gens à consommer différemment." Au Troglo, comme les clients sont aussi les actionnaires, ce sont eux qui choisissent les denrées qu’ils vont trouver dans les rayons. "Ce ne sont plus des produits imposés, sur des critères de rentabilité, poursuit-il. Donc on va plutôt privilégier les circuits courts, les produits locaux, les produits éthiques…" En France, il y a déjà une trentaine de supermarchés coopératifs comme Le Troglo. "Dans ces magasins, on s’aperçoit qu’il y a beaucoup moins d’invendus. Les gens sont beaucoup plus investis, donc ils ont une démarche plus raisonnée dans leurs achats. On ne consomme pas de la même manière quand on est acteur dans le supermarché."

Pour l’instant, Le Troglo n’est qu’en phase de projet, porté par l’association tourangelle Les Amis du Troglo, créée au mois d’avril. Elle compte déjà près de 200 adhérents prêts à acheter des parts. Mais pour que la construction du supermarché coopératif se mette en route, il faudra attendre de compter 1000 actionnaires. L'association des Amis du Troglo organise régulièrement des réunions pour présenter son projet aux Tourangeaux, et tenter de trouver de nouveaux collaborateurs. La prochaine a lieu demain, à l'espace de co-working MAME, à 19h30. "Beaucoup de personnes attendent de savoir où se situera le supermarché pour s’engager dans le projet", affirme Frank Patry. Le Troglo devrait ouvrir ses portes dans la première couronne de Tours, pour qu’il soit accessible à la fois pour les gens du centre-ville et pour ceux des communes voisines. "On a plusieurs pistes, explique le membre de l’association. Cela pourrait être La Riche, Saint-Pierre-des-Corps, ou Joué-les-Tours." Le lieu exact sera défini dans le courant de l’année.