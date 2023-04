Tours : un village pour parler du harcèlement de rue

9 femmes sur 10 sont victimes de harcèlement de rue, appelé aussi "outrage sexiste". 91% des personnes touchées par les violences sexistes sont des femmes, les hommes concernés le sont à cause de leur orientation sexuelle principalement, 60% des homosexuels se disent victimes de ces violences. Pour parler, informer et donner des conseils, le "village" Stop au Harcèlement de Rue, proposait ce samedi 15 avril des animations ludiques place Châteauneuf à Tours.

Et c'est le "Défonce Tout" qui a attiré du monde sur les stands. L'équivalent d'un chamboule tout revisité avec des têtes de personnalités publiques accusées de violences sexuelles. Leurs têtes sont collés sur des boîtes de conserves. Justine, vient de le faire, "ça défoule!" Elle est venue par hasard s'informer et récupérer quelques conseils pour faire face au harcèlement de rue, qu'elle connait bien. "C'est de l'insécurité, c'est du stress, c'est d'être suivi quand on rentre chez soi, quand on veut prendre les transports en commun, avoir des remarques pas très symapthiques..."

Le "Défonce Tout", populaire au stand de NousToustes37 © Radio France - Laurette Puaud

Des douleurs à vie

Avec la présence de plusieurs associations, Eqtas.e , payetapsychophobie , le Centre LGBTI et NousToutes ( NousToustes37 ), il s'agissait aussi d'élargir le spectre pour comprendre d'où viennent ces violences. En plus du harcèlement de rue, on y parlait homophobie et violences sexuelles. Isa est une victime de ces violences. Ces associations lui ont fait du bien, "souvent, on se prend des réflexions comme quoi on l'avait un peu cherché. Mais moi je ne me suis sentie pas victime. Du coup, je me suis dit que c'était de ma faute. Et longtemps, j'ai nié le fait que j'ai été violée. Les gens ne se rendent pas compte qu'on est marqué à vie."

Milou a organisé ce village de sensibilisation avec l'association "Stop au harcèlement de rue". Se faire suivre, être accostée, être sifflée ... On pourrait penser que les choses changent mais c'est un fléau toujours qui n'est toujours pas réglé. "Il y a quand même une vraie évolution de la pensée collective de l'opinion publique sur ce sujet. Mais il y a encore quand même des cons qui viennent poser des questions de type vous êtes sûr que c'est si grave le harcèlement de rue ? Donc on est quand même encore obligé de faire ça."

S'il est rarement puni, l'outrage sexiste dit "aggravé" est depuis le 1ᵉʳ avril dernier devenu un délit passible d'une amende de 3 750 € et/ou d'une peine de prison.