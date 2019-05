Tours : une action des animalistes contre l'industrie laitière ce samedi

Des militants de la cause animale doivent manifester ce samedi après midi place Jean Jaures à tours pour dénoncer les conditions de vie et de mort des vaches dans l'industrie laitière (illustration).

Tours, France

Ils comptent bien marquer les esprits, à grand renfort d'images choc et de faux sang. Les militants de l'association 269 Life doivent manifester ce samedi place Jean Jaures à Tours, contre les méthodes de l'industrie laitière.

Ces militants de la cause animale veulent alerter sur le sort des vaches. Ils rappellent que près de 24 millions de vaches laitières sont élevées dans les exploitations européennes, dont 3,6 millions en France. "Pour ces vaches, productivité maximale, problèmes de santé et courte vie sont leur destin", écrivent les animalistes dans un communiqué.

"La vie des autres êtres sensibles ne nous appartient pas, et ce qui sort de leurs corps ne nous est pas destiné" - L'association 269 Life

Parmi les méthodes dénoncées, le recours à l'insémination des vaches femelles. Lorsqu'elles mettent bas, la production de lait est stimulée. L'association précise, les petits sont arrachés "à la naissance ou dans les 24 heures. C’est un véritable déchirement pour la vache et son veau. Ce bébé, s’il est un « mâle » est engraissé et finit à l’abattoir, si c’est une « femelle », elle sera exploitée (...) Manger des animaux et leurs sécrétions n’est ni un besoin de survie, ni une question d’auto-défense.", poursuivent les antispécistes.

Ce samedi, de 15h30 à 16h30, ils iront donc à la rencontre des passants. Les militants prévoient également de présenter des plats dans lesquels traditionnellement se trouve du lait, comme les crêpes, ainsi que les alternatives végétales.