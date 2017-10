Tours : une après-midi de rencontre avec les forces de l'ordre

C'était ce samedi la journée nationale de la sécurité intérieure. Une journée qui a pour but de faire découvrir les métiers de la sécurité. À Tours, c'était ce samedi après-midi dans le quartier des deux lions. Pompiers, gendarmes, policiers, tout le monde était au rendez-vous. Les gens aussi.

Les forces de sécurité ont pu faire de nombreuses démonstrations, montrer leur matériel et faire de la prévention. Mais surtout, elles ont pu discuter avec les citoyens dans un contexte calme et apaisé. "C'est vrai que ça fait plaisir de voir les gens dans un contexte qui n'est pas malheureux." Dixit le capitaine des pompiers. Il faut dire que quand on croise des pompiers, c'est souvent parce qu'il y a un accident. De même, quand on croise des policiers ou des gendarmes, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher (si l'on caricature).

"Pas qu'un uniforme"

Du côté de la police, on est d'accord : "Cette rencontre permet d'instaurer une discussion moins formelle entre les citoyens et les forces de l'ordre. Cela nous rend plus humains. Les gens se rendent comptent que nous ne sommes pas qu'un uniforme.", explique un policier qui a passé son après-midi à discuter avec les passants.

Les enfants ont pu enfiler leur costume d'adulte. - Simon Soubieux

Susciter des vocations

Et l'objectif caché de cette journée, c'est aussi de donner envie aux jeunes de s'engager. Objectif réussi pour plusieurs enfants. Noah par exemple un jeune de onze ans rêve d'être sapeurs-pompiers. Il est allé poser quelques questions au stand rouge et bleu. Et il a appris une chose : dès douze ans, il pourra devenir jeune pompiers. L'année prochaine donc, direction la caserne !