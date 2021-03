Tours : une association lutte contre la prolifération des chats errants

Samedi 13 mars, l'association de protection animale One Voice organise des rassemblements dans 22 villes de France, dont Tours, pour protester contre la prolifération des chats et demander leur stérilisation obligatoire. Un projet que porte l'association les Vibrisses de Sainte-Radegonde à Tours.

Tous les matins, Odile Rossignol et Jean-Pierre Laurent partent tôt pour nourrir les chats errants de leur quartier. Ils n'ont que quelques mètres à parcourir et une côte à monter, avant d'arriver sur l'espace vert où vivent les chats, le long des immeubles du quartier.

Quand elle les a découverts, il y a trois ans, ils étaient un groupe d'une quarantaine de chats, malades et affamés. "Et la cohabitation se passait mal avec les habitants des immeuble alentours. Il y a même eu des cas de maltraitance. C'est pour ça que j'ai crée l'association", raconte Odile Rossignol, présidente des Vibrisses de Sainte-Radegonde. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une petite vingtaine d'animaux. "Et puis, ils mangent bien", plaisante Jean-Pierre Laurent, secrétaire de l'association. Les Vibrisses de Sainte-Radegonde s'occupe aussi de la santé des chats. "Je cache les médicaments de la crème de gruyère pour les leur faire avaler", confie Odile Rossignol.

Les chats vivent tout près des habitations du quartier. © Radio France - Selma Riche

Lutter contre la prolifération des chats

Le travail de l'association ne s'arrête pas là : elle fait aussi stériliser les chats. Grâce à des bons offerts par la fondation Brigitte Bardot, elle se rend chez le vétérinaire qui est ensuite payé via ces bons. "On ne touche aucun argent sur ces opérations", assure Jean-Pierre Laurent. La stérilisation est une étape majeure selon Odile Rossignol. "Lutter contre la prolifération des chats, ça permet d'éviter ce que j'ai découvert avant de fonder l'association."

Il faut leur trouver une famille

Et cela permet aussi de passer à l'étape suivante : l'adoption. "On poste des photos des chats sur notre page Facebook pour être contacter par des futurs maîtres, raconte Odile Rossignol. Les chats ne peuvent pas passer toute leur vie ici, dehors. Il faut leur trouver une famille, de préférence avec un jardin." Depuis sa création, les Vibrisses de Sainte-Radegonde a fait adopter près de 120 chats. Prochain projet : "On voudrait installer un abri pour les chats la nuit et l'hiver. On est en discussion avec la mairie."

Selma Riche