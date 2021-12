Tours : une cérémonie de parrainages républicains pour douze jeunes migrants

Dans le cadre de la journée internationale des migrants, la mairie de Tours a organisé un baptême républicain pour douze jeunes migrants. Depuis la cérémonie, ces migrants ont désormais des parrains et marraines pour les accompagner.

Douze jeunes migrants ont été baptisés à la mairie du Tours. Ils ont désormais des parrains et marraines républicains. La cérémonie était organisée dans le cadre de la journée internationale des migrants.

Cette année, l'équipe municipale actuelle a remis à l'ordre du jour cette cérémonie qui existait jusqu'en 2013. "C'est un engagement moral, qui n'a aucune valeur légale", explique Oulématou Ba-Tall, l'adjointe de la mairie de Tours venue célébrer les baptêmes du jour.

La cérémonie est aussi l'occasion pour l'équipe municipale d'apporter un soutien à Utopia 56, à Chrétiens migrants, à Emmaüs 100 pour 1 et au Réseau éducation sans frontière, quatre associations qui œuvrent au quotidien dans l'accompagnement des migrants à Tours. Selon Oulématou Ba-Tall, la cérémonie reste importante : "À travers les certificats de baptêmes républicains, les parrains et marraines s'engagent à accompagner les migrants dans leurs parcours personnels et professionnels."

Heureux de l'accueil

Parmi les jeunes migrants, Fassayon Keita a 17 ans. Il est originaire du Mali. "Je n'ai pas de parents au Mali, je suis tout seul, c'est pour ça que je me suis retrouvé en France après un parcours difficile", raconte-t-il après moins d'un an vécu en Indre-et-Loire. Le jeune homme s'estime heureux de l'accueil qui lui est fait.

Scolarisé au lycée Jean Chaptal d'Amboise, Fassayon Keita a désormais pour marraine, Brigitte Bouvier, la proviseure adjointe. "Je l'avais rencontré pour préparer son dossier avec l'avocat, quand il est arrivé au lycée, je me suis senti proche de lui donc j'ai proposé mon parrainage", témoigne Brigitte Bouvier qui est passée par l'association Utopia 56.

Quand les situations sont difficiles, les enfants sont fragiles - Maryline, marraine républicaine de Léo

À l'opposé de Fassayon Keita, il y a Léo, un petit garçon né en France qui n'a pas encore deux ans. Il est avec ses parents, originaires d'Arménie. Sa mère, Anna Stepanyan explique avoir dû quitter son pays "pour des problèmes politiques et personnels" il y a environ deux ans.

Maryline est une enseignante à la retraite et bénévole au Réseau éducation sans frontière. Elle est devenue la marraine de Léo. Pour le moment, tout se passe bien malgré "le petit barrage de la langue", estime l'ancienne enseignante. Maryline a déjà prévu d'aider Léo à apprendre le français et à l'accompagner dans sa future scolarité.