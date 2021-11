Tours : une chienne de la brigade des stupéfiants reçoit une médaille d'or pour ses exploits

Ce mardi 9 novembre, Gloria, une chienne de la brigade des stupéfiants de Tours s'est vu remettre une médaille d'or afin de récompenser sa carrière et ses nombreux exploits. Pendant sept ans, la chienne de race malinois a participé à 1.830 missions avec la brigade. À son palmarès : 111 kg de résine de cannabis retrouvés, 4 kg de cocaïne, et plus de 819.700 euros.

Une chienne d'exception selon Laurence Lairet, directrice départementale de la sécurité publique. "C'est une chienne qui est particulièrement dynamique, toujours motivée par la recherche de produits stupéfiants, elle a eu des résultats exemplaires, toutes ses sorties ont donné lieu à des trouvailles et elle est en plus très attachante".

Lors de la cérémonie, le directeur du cabinet de la préfète d'Indre-et-Loire a remis la médaille à Gloria, devant une cinquantaine de policiers. © Radio France - Jean Rinaud

Une chienne exemplaire

Cette médaille, qui est la première remise à un chien dans le département, est tout sauf une surprise pour son maître, Benoît, conducteur cynophile en recherche de produits stupéfiants et monnaie fiduciaire. Une chienne récupérée en 2004 dont il ne s'est plus jamais séparé, et qui l'a toujours bluffé par son professionnalisme. "J'ai travaillé sept ans avec elle, aujourd'hui elle vit chez moi. Gloria c'est une chienne remarquable. Je me souviens, chaque matin quand je la sortais du box, elle ne pensait qu'à une chose : c'est monter dans la voiture pour aller travailler. C'est rare des chiens avec autant de motivation".

Gloria et son maître sont toujours très complices. © Radio France - Jean Rinaud

155.000 euros, 16 kg de cannabis et 638 de cocaïne en une prise

Une chienne motivée, qui est en plus remplie de qualité selon son maître : "elle a un excellent flair, elle est joueuse, sérieuse, tenace, et c'est ce qui nous a permis d'être toujours très efficace en mission". Sa plus grosse trouvaille date de 2018 à Joué-lès-Tours. Gloria avait alors découvert à elle seule 155.000 euros, 16 kilos de cannabis, et 638 de cocaïne. Mais Benoît avoue tout de même avoir un petit secret, qui a toujours motivé Gloria dans la recherche de stupéfiants. L'agent de police agite un jouet en forme de boudin qui est l'unique récompense du chien après une bonne trouvaille. "Elle est très joueuse donc elle sait obligatoirement que si elle trouve de la drogue, elle aura le droit à son jouet".

La chienne Gloria est très joueuse. Elle sait qu'une bonne trouvaille lui permettra ensuite de jouer avec son boudin, qu'elle affectionne particulièrement. © Radio France - Jean Rinaud

Après sept ans de bons et loyaux services, c'est une retraite bien méritée qui attend Gloria. Elle laisse désormais sa place à Paloss un jeune chien mélinois, qui aura la lourde tâche de remplacer la mascotte de la brigade.