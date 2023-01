Tours : une consultation pour des commerces de proximité quartier des Deux-Lions

Les 4.000 habitants du quartier des Deux-Lions, à Tours, pourront bientôt profiter de commerces de proximité. Le projet est lancé ce 20 janvier par la municipalité, qui a chargé la SET (Société d'équipement de Touraine) d'installer des kiosques sur le parvis de L'Heure Tranquille. Les habitants sont invités à donner leur avis entre les quatre projets architecturaux en compétition, jusqu'au 30 janvier. Les commerces (trois à cinq selon l'aménagement des kiosques) qui s'y trouveront seront sélectionnés dans un deuxième temps.

Des habitants mais aussi 6.000 étudiants et 5.000 employés

"C'est une bonne idée" se félicitent deux habitantes du quartier, "on manque d'une boulangerie, d'une boucherie, et d'un café-tabac." Chantal, qui y vit depuis deux ans, voit également d'un bon œil le projet à condition qu'il y ait de quoi stationner, "il faut prévoir des arrêts minutes par exemple pour les gens qui passent, qui peuvent s'arrêter temporairement, car on a de gros soucis avec la pharmacie et La Poste, les gens se mettent n'importe où".

Les kiosques seront installés sur le parvis du centre commercial L'Heure Tranquille - Mairie de Tours

La volonté de la ville est de dynamiser la vie du quartier, conçu initialement comme un technopôle. Ses premiers habitants sont arrivés au début des années 2000. "On en a vu des magasins fermés ici, raconte Francine*, mais maintenant qu'il y a les étudiants…*" En effet, au-delà des 4.000 habitants qui vivent aux Deux-Lions, le quartier compte 6.000 étudiants et 5.000 employés, de quoi faire réfléchir les futurs porteurs de projet.

Livraison prévue en 2025

"C'est vrai qu'il y a un décalage entre ce qu'est L'Heure Tranquille et le public qu'elle vise, avec des personnes qui viennent plutôt de l'extérieur du quartier, des salariés du tertiaire qui viennent y déjeuner. Et des fois, on oublie que les Deux-Lions, c'est aussi un quartier d'habitation et que pour eux, rien n'a été prévu" explique Cathy Savourey, élue en charge de l'urbanisme.

Des permanences seront tenues les 20, 23 et 24 janvier afin d'informer les riverains. Le projet architectural choisi sera officialisé en février 2023, avant une livraison des commerces prévue à l'été 2025.