Tours : une famille vit sans eau ni électricité depuis près d'une semaine

Par Aurore Richard, France Bleu Touraine

A Tours, une famille vit sans chauffage depuis ce mardi 6 mars. Plus d'eau, plus d'électricité, plus rien. Le propriétaire veut qu'ils partent. Naima et Bouchaib sont arrivés en France, avec leurs deux petites filles il y a cinq mois, et depuis, ils vivent un vrai cauchemar.