Tours : une journée pour se faire tatouer au profit du Planning familial 37

Un groupe de tatoueurs tourangeaux a organisé une journée de tatouages, au profit du Planning familial 37, ce dimanche. Près de quarante personnes sont venues se faire tatouer. L'occasion aussi de parler des enjeux autour du corps et de son appropriation.

Tatouer tout en se mobilisant pour une association. C'est le pari réussi d'un groupe de tatoueurs tourangeaux. Ce dimanche 20 février, ils ont organisé un premier événement caritatif, au salon BORDERline, rue de la Scellerie à Tours. 70% des recettes du jour sont reversées au Planning familial 37.

Allier tatouage et caritatif

Angèle fait partie de la quarantaine de personnes venues se faire tatouer, par l'un des quatre professionnels. Elle ressort avec une petite branche avec des feuilles, tatouée à l'encre noire sur son bras gauche à côté d'un renard. "C'est cool si ça peut aider à visibiliser certaines associations. Le Planning familial m'a déjà aidée et leurs actions sont importantes, alors si je peux les aider à ma manière !", se réjouit-elle.

Tanguy Lacoste cherchait un moyen d'être utile. Avec l'illustratrice Marion Legoff avec qui il lance le projet, le tatoueur met donc à profit ce qu'il sait faire le mieux, pour une cause caritative. "On travaille avec le corps tous les jours. On travaille avec des personnes qui viennent parfois se faire tatouer pour se soigner, pour passer des étapes, pour se réapproprier leur corps. C'était un peu évident de choisir le Planning familial", explique-t-il.

La question essentielle du corps et de son appropriation

L'association sensibilise en effet au consentement, à la sexualité ou encore à l'avortement, autant de questions liées au corps et à sa liberté. "Il y a une réflexion sur la place du corps dans la vie de tous les jours et dans l'espace public. Se dire "je vais me faire tatouer parce que c'est mon corps, il m'appartient, je fais ce que je veux", ça permet de se l'approprier, de s'affirmer aussi", estime Marion Legoff.

Pour cette journée, elle a spécialement dessiné de petits tatouages. "Ce sont de petits fantômes qui se font des câlins et bisous, ou des personnages qui vont s'embrasser. Tout est tourné autour du self-love, du self-care", décrit l'illustratrice. Comprenez l'amour et le fait de prendre soin de soi.

Des bénévoles du Planning familial étaient présents au salon de tatouage pour sensibiliser à leurs actions et aux questions autour du corps. © Radio France - Chloé Martin

Un message également véhiculé par les bénévoles du Planning familial. Plusieurs étaient présents au salon de tatouages pour échanger avec les personnes venues se faire tatouer. L'association repart aussi avec environ 3.000 euros de dons collectés.