Tours : une manifestation de soutien après la 6ème attaque contre le centre LGBTI

Entre 250 et 300 personnes étaient présentes place Anatole France pour soutenir le centre LGBTI de Tours, visé lundi par sa 6ème attaque depuis février

C'était le premier rassemblement de ce genre depuis février, quand une première attaque a visé le centre LGBTI. Celle de lundi a marqué un cran supplémentaire dans la violence exercée, puisqu'une personne encore non identifiée a lancé un engin explosif à l'intérieur du local. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Les trois personnes qui se trouvaient sur place à ce moment-là n'ont heureusement pas été blessées, mais la peur était palpable cette semaine, du côté des bénévoles comme des bénéficiaires.

"C'était une ambiance assez surréaliste, entre inquiétude, dans un climat très anxiogène mais en même temps avec le soutien de beaucoup d'associations locales et nationales", explique Elena Gorguet, co-présidente du centre.

Plusieurs associations ont apporté leur soutien au centre, comme SOS homophobie, Utopia 56 ou encore Stop au Harcèlement de Rue © Radio France - Camille Marigaux

C'est pourquoi la présence d'environ 250 personnes, selon la police, faisait chaud au cœur ce vendredi soir, sur les bords de la Loire. Parmi celles et ceux venus exprimer leur soutien, Valérie, 59 ans. Cette Tourangelle raconte sa "stupéfaction, son horreur absolue" de voie qu'en 2023, "ce n'est pas une évidence pour tout le monde" d'être qui on est et de l'affirmer.

Julia vit à Tours depuis cinq ans, et se sent peut-être moins sereine qu'avant : "A Tours, il y a eu récemment pas mal d'agressions contre des personnes LGBTI. Quand je me balade en couple, j'ai toujours peur qu'on soit pris pour cible. La peur a augmenté, depuis cinq ans".

La sécurité autour du centre renforcée

Les habitudes du centre ont changé depuis lundi : davantage de présence des forces de l'ordre autour du local, qui est désormais fermé à clé en dehors des horaires de permanence. Les bénévoles, comme Audrey Lemoine, ancienne administratrice, doivent donc s'adapter : "c'est compliqué pour un lieu d'accueil où les personnes viennent parfois de manière confidentielle. J'anime aussi des permanence pour les demandeurs d'asile, qui ont fui leur pays parce qu'ils appartenaient à la communauté LGBTI, et qui sont souvent dans des situation de précarité et d'angoisse ici en France. Donc ça se rajoute à des vécus très compliquées".

Parmi les personnes présentes, Elise Pereira-Nunes, adjointe Déléguée à l'égalité des genres, à la lutte contre les discriminations, aux relations internationales à la mairie de Tours. Elle assure que "la priorité, c'est que le centre reste ouvert, tout sera fait pour assurer sa sécurité". Elle et le reste des manifestants pense déjà au 17 juin, date à laquelle se tiendra la marche des fiertés à Tours.

Michel Navion, délégué régional de SOS homophobie, demande "davantage de fonds pour les centres LGBTI et davantage de coordination avec les forces de l'ordre", notamment dans l'accueil qui est fait aux victimes LGBTI dans les commissariats. Heureusement, "elles ont de moins en moins de raison de s'inquiéter" car les agents sont plus sensibilisés.

Charles Fournier, député de la première circonscription d'Indre-et-Loire, en appelle au gouvernement à qui il ira demander, à l'Assemblée Nationale : "quelles politiques d'éducation" face à cette violence ? "Quels moyens pour protéger ces personnes ?" alors que, dénonce t-il, le maximum est fait pour encadrer les manifestations contre la réforme des retraites. Un gouvernement qui, regrette t-il, laisse monter l'extrême droite en n'agissant pas assez fermement contre ce genre d'attaques.